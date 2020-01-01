عدد وفيات كورونا في الصين يتجاوز ال 2800 والمصابين 79 ألف حالة

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت تسجيل 47 وفاة بفيروس كورونا و427 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الصينية اليوم السبت في بيان: "وفاة 47 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2835، تم تسجيل كذلك 427 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 79 ألفا و251 حالة".

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التي شُفيت من الفيروس وصلت إلى 39002.

وأجرى مختصون صينيون خلال الأيام الأخيرة تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التشريح، أن العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسم المتوفى، وإن الفيروس يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض للتلف أيضا أنسجة الرئة وتظهر عليها أشكال التليّف.

وكانت وزارة الصحة الصينية، أعلنت يوم الجمعة: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".