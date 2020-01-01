بالفيديو: لاعب إنجليزي ينفذ هدفا خارقا يدخل التاريخ

جهينة نيوز

نفذ لاعب النادي الأرلندي "دوندالك" الإنجليزي جوردان فلوريس هدفا خارقا في مباراة بطولة أيرلندا ضد نادي "شامروك روفرز" الأيرلندي.

وتميز اللاعب في الدقيقة 22 حيث تعادلت النتيجة، واستخدم فلوريس التمريرة من الضربة الركنية وقام بضرب الكرة بقوة شديدة حيث اصطدمت بالزاوية العليا من المرمى ثم عادت محلقة إلى الملعب.

ووصف موقع "آر تي إي سوكر" الهدف الذي نفذه لاعب خط وسط، أنه يتنافس على لقب الهدف الأفضل لهذا العام، وجاء في المنشور "سوف نعيد مشاهدة هذا الهدف لسنوات عديدة".

وكان لدى كلا الفريقين 10 نقاط قبل بدء المباراة.