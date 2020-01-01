مبيعات بيرة كورونا "تعاني" في الولايات المتحدة

جهينة نيوز

أثر فيروس " كورونا " على مبيعات بيرة " كورونا " في الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بسبب تطابق الاسم مع الفيروس .

و في استطلاع أجرته مؤسسة "SEMrush" بين أن 38 في المئة من الذين كانوا يشربون دوريا "كورونا" لا ينوون شراءها أو تناولها مجددا في الوقت الذي تتصاعد أعداد حالات الإصابة بالفيروس الذي ظهر في الصين وينتشر في عدة دول في العالم.

مدير المؤسسة المشرفة على الاستطلاع ورون توروسيان قال إن "بيرة كورونا تعاني بالفعل بسبب تفشي الفيروس الذي ليس له أي علاقة بها في حقيقة الأمر".

لكن الشركة المنتجة للعلامة التجارية كورونا نفت ذلك وقالت إن المستهلكين "يدركون أنه لا توجد صلة بين الفيروس ومنتجنا".

يذكر أن سواق المالية العالمية شهدت أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وخسرت نحو 6 تريلونات دولار و ذلك بسبب مخاوف من تفشي فيروس " كورونا " .