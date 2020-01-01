بسبب فيروس كورونا.. بايرن ميونخ يمنع لاعبيه من التعامل مع الجماهير

السبت, 29 شباط 2020 الساعة 00:54 | رياضة, كرة القدم

بسبب فيروس كورونا.. بايرن ميونخ يمنع لاعبيه من التعامل مع الجماهير

جهينة نيوز:

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانًا رسميًا، أكد خلاله منع لاعبيه من التعامل مع الجماهير، كاجراء احترازي لحماية اللاعبين وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب الآلاف في شتى أنحاء العالم.

ونشر النادي البافاري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله على اتخاذه بعض التدابير والاحتياطات من أجل حماية لاعبيه من فيروس كورونا، مشددًا على أنه يتابع تطورات هذه الأزمة باهتمام شديد.

وقال النادي في بيانه: ”يتابع نادي بايرن ميونخ باهتمام شديد تطورات تفشي فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، ونود الإشارة إلى أن النادي على تواصل مستمر مع المسئولين المعنيين بالملف الصحي في مدينة ميونخ بهدف التعرف على آخر المستجدات أولًا بأول“.


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