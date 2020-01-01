البيت الأبيض يقول إن وسائل الإعلام تثير مخاوف حول فيروس "كورونا " للإطاحة بترامب

جهينة نيوز:

تهم رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة، ميك مولفاني، الإعلام الأميركي بإثارة الذعر حول فيروس كورونا، أملاً بالإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.

وقال مولفاني "السبب في إيلائهم الكثير من الاهتمام للفيروس اليوم، هو اعتقادهم أن هذا سيؤدي إلى إسقاط الرئيس".

وفي حديثه إلى مجموعة من المحافظين، رأى مولفاني أنه يجب على الناس تجاهل وسائل الإعلام من أجل تهدئة الأسواق.

واستمرت الأسواق العالمية في التراجع، في وقت ضرب فيه الفيروس أكثر من 50 دولة.

وتم الإبلاغ عن 82 ألف حالة مصابة بفيروس "Covid-19"، و2800 حالة وفاة منذ ظهور المرض في أواخر العام الماضي. وتم الإبلاغ عن جميع الحالات باستثناء 3664 حالة و57 حالة وفاة في الصين.

المصدر BBC