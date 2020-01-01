أبراج السبت 29 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص:

مولود 29 شباط: عاطفي وفنان وذو قلب مرهف وطبيعة عمله يشعر بالتواصل القوي مع الزملاء .. جذاب ويعشق الحياة ونجم يحب الانعزال في وقته الخاص يفضل الوحدة أو رفقة الأصدقاء لمقربين.

هذا العام تسيطر عليك بعض النزوات وتدفعك للتصرف بتسرع.. جرّب الابتعاد عمّا هو سطحي أو مبالغ به. تنشغل بعلاقات إنسانية هناك وعود ولا تعقّد الحياة لأن هناك انطلاق ومراحل مهمة ستكون سنة للمنزل والصحة وهناك عقار يشغل بالك تحصل عليه هذا العام.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار لنفقات متوجبة وديون.. تعيد تنظيم أمورك وحساباتك.. يوم ناجح يساعد على الظهور وهناك عروض جديدة.. صرف أو الحصول على المال.

الثور:

الأمور تجري بشكل طبيعي وتستعيد كامل طاقاتك ولديك قدرة على تغيير التوجهات وتثبيت موقعك وتفرح لتجاوب الآخرين.. شارك وافتح قلبك ولا تؤجّل مواعيدك.. أكبر طاقة اليوم لك لأن القمر في برجك.

الجوزاء:

يطول انتظارك بسبب تأجيل وقد يخب أملك لكن لاتجازف باستقرار حياتك وانتبه من الوقوع في فخ.. كن حذراً في فترات الفراغ.. أمورك اليوم فيها تراجع على الصعيد الصحي وتأجيل وعرقلة.

السرطان:

تمارس دورك كصديق وقريب.. نشيط بالعلاقات.. قد تقدم نصيحة أو مساعدة لأحد وقد يطال أحدهم بوجودك.. اليوم احتفل بهذا النهار على نطاق عائلي ومن الممكن أن تلتقي وجوهاً قديمة أو جديدة.

الأسد:

إثبات وجود بسبب المسؤوليات، لكن ابتعد عن أي خلاف واجعل معنوياتك مرتفعة ولا تتأثر بأي تدخّل خارجي.. ربما هناك اختبار مهم أو شهرة أو أضواء أو تعامل مع الغرباء.

العذراء:

حركة إيجابية مثمرة على صعيد اللقاءات والامتحانات ودعوات واتصالات إلى أماكن بعيدة.. تلفت الأنظار.. لاعذر لديك لعدم التحرك.. نسبة النجاح اليوم عالية.

الميزان:

تعيد ترتيب أمورك بالمسايرة وتلطيف الأجواء.. احتمال اجتماع مفاجئ ومهم من الضروري التقيد بالتعليمات ولا ترتكب الأخطاء القانونية وانتبه من السرعة وهناك استحقاقات وجرد حسابات لذلك حافظ على برودة أعصابك.. أمور استشفائية أو مرض.

العقرب:

يوم صعب ومتعب نسبياً.. أنت على موعد مهم لاتنفعل ولا تسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى أمورك وكرّس وقتاً لأحبائك وحاول إيجاد قواسم مشتركة مع الشركاء كي لا يظهر خلاف يجرح كبرياءك.. القمر في برج الثور يسبب لك الضيق لذلك عليك بالصبر.

القوس:

انتبه من تأخير ولا تتوقف حتى تحقق هدفك.. لاتجادل ولاتعصب كي لاتخسر إنجازاتك في لحظة انفعال وانتبه لأعصابك.. اليوم تنقل في أكثر من مكان.

الجدي:

يوم مناسب وإيجابي لاستيعاب الأمور المتنوعة وزوال هم وتعيد لم شمل الأحبة.. وجوه جديدة. مرتاح لزوال هم وللبضع دعم وتحالف وتصالح مع أطفال. الحظ لك اليوم.

الدلو:

التركيز على الأمور المنزلية والعائلة وتغير بع التوجهات.. حاول ترميم العلاقات. وهناك البعض من برج الدلو ينشغل بملف عقار أو تصليحات.

الحوت:

تستطيع الدفاع عن قضيتك بقناعة.. لديك قدرة عالية على التعبير.. سفر قصير رحلة.. يوم جدي لمن لديه امتحانات.. يوم سريع ونشاط ورائع لممارسة هواية مفيدة.