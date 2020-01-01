بسبب كورونا .. وزارة التربية اللبنانية: اقفال المؤسسات التعليمية حتى 8 آذار

الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 23:43 | سياسة, عربي

بسبب كورونا .. وزارة التربية اللبنانية: اقفال المؤسسات التعليمية حتى 8 آذار

جهينة نيوز:

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية البيان الآتي؛ “حرصًا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وكإجراء احترازي، يطلب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 حتى مساء الاحد الواقع فيه 8آذار 2020، على ان تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام


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