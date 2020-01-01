ميركل تعزّي أردوغان وتدين الغارة السورية على قواته في إدلب

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنغيلا ميركل دانت في مكالمة مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ما وصفته بـ "الهجمات غير المسؤولة على جيشه، وطالبت بإنهاء عمليات الجيش السوري و ما وصفته بـ مؤيديه في اشارة منها الى عمليات الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابية و اجناد القوقاز و الايغوريين و الجماعات الارهابية المرتبطة بهم.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبيرت: "دانت المستشارة ميركل الهجمات غير المسؤولة على الوحدات التركية، وطالبت بإنهاء العمليات الهجومية للنظام السوري ومؤيديه واتفق الجانبان على وجوب وقف إطلاق النار، والبدء بأسرع وقت بالمفاوضات السياسية اللازمة".

وأشار المتحدث إلى أن ميركل أكدت للرئيس التركي تضامنها مع بلاده في الدعم الإنساني للنازحين في محافظة إدلب، وأعربت عن تعازيها للرئيس أردوغان بقتلى الجيش التركي.