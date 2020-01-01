ضبط شركتين تجاريتين ومحل يتعامل أصحابهم بغير الليرة السورية

جهينة نيوز:

ضبطت إدارة الأمن الجنائي في دمشق اليوم شركتين لبيع الأجهزة الخليوية ومستلزماتها ومحلاً لبيع وتجارة العدد الصناعية يتعامل أصحابهم بغير الليرة السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية وبعد تحري مقر الشركتين بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت إدارة الأمن الجنائي في الشركتين على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تدل على تعاملاتهما بغير الليرة السورية وفواتير مدون عليها ثمن البضاعة بالدولار الأمريكي وصادرت من الشركة الأولى مبلغاً مالياً بقيمة تسعة ملايين ليرة سورية وخمسة أجهزة حاسوب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع مالك الشركة الأولى اعترف أن الوثائق التي ضبطت هي نتيجة تعاملاتهم ببيع وشراء الأجهزة الخليوية بالدولار الأمريكي فيما صادرت من الشركة الثانية مبلغاً مالياً بقيمة ثلاثة ملايين وواحد وعشرين ألف ليرة سورية وأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة وجهازي مراقبة كاميرات وبالتحقيق مع العاملين فيها اعترفوا ببيع وشراء البضائع بالدولار الأمريكي.

وبالنسبة لمحل بيع وتجارة العدد الصناعية لفتت الوزارة إلى أنه من خلال مراقبة المحل تم ضبط شخص فيه يقوم بإحصاء مبلغ من الدولار الأمريكي تبين أنه جاء إلى المحل لتصريف مبلغ ألفي دولار أمريكي وأثناء تفتيشه بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي جاء ثلاثة أشخاص إلى المحل وبحوزتهم مبالغ مالية أجنبية لتصريفها وتمت مصادرتها وتوقيف الشخص المسؤول عن عمليات البيع والشراء فيه ومصادرة مبلغ مالي بقيمة ستة وثلاثين مليون وتسعمائة وخمسين ألف ليرة سورية وختم المحل بالشمع الأحمر.

وحسب بيان الوزارة سلمت جميع المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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