خبير بيولوجي روسي: كورونا سلاح جرثومي اميركي يستهدف دولا بعينها

جهينة نيوز:

كشف الخبير البيولوجي الروسي، العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالسلاح البيولوجي والكيمياوي ايغور نيكولين، عن وجود 25 مختبرا أميركيا سريا لإنتاج الاسلحة الجرثومية تحيط بالصين، مؤكدا أن فيروس كورونا "سلاح جرثومي اميركي" يستهدف دولا بعينها.

وقال نيكولين خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة "روسيا اليوم"، إن هناك اسواقا في جميع مدن الصين يبيعون فيها الحيوانات البرية ويأكلونها منذ آلاف السنين، ولم ينتقل اي مرض للانسان خلال هذه الفترة، موضحا أنه خلال العشرين سنة الاخيرة شهدت الصين انتشار رابع فيروس منذ هذا النوع ولا اعتقد انها مصادفة، بل اعتقد انها خطة.

واضاف، أن هناك 25 مختبرا بيولوجيا اميركيا تعمل حول حدود الصين، مبينا أن من بين تلك الدول كازاخستان ولاوس وفيتنام وتايوان وكورويا الجنوبية والفلبين وبلدان اخرى تحوي على تلك المختبرات البيولوجية الاميركية، التي انشأت وفق اتفاقات دولية.

وتابع قائلا ، أن كل ذلك ليس مصادفة انما خطة اعدتها النخب العالمية، موضحا أن هذه الخطة ليست موقف واشطن الرسمي او حتى بريطانيا وانما شركات عالمية كبرى.

وعزا الخبير الروسي، عدم انتشار الفيروس في روسيا الى التقاليد والتدابير الروسية والاجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة والتي لم تسمح حتى الآن بتفشي الوباء.

واعتبر الخبير الروسي، أن انتشار الفيروس في الصين وانتقاله مباشرة الى ايران ليست صدفة، مشددا على أن الفيروس مختار جدا ليصل الى البلدان التي تعتبر خصوما للولايات المتحدة ك‍الصين وايران وبعض بلدان الاتحاد الاوروبي كايطاليا.