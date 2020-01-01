الصين تحظر لعبة إلكترونية تسمح بابتكار فيروس وهمي

جهينة نيوز

قررت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، سحب لعبة شعبية من متجر تطبيقات "أبل"، تسمح للاعبيها بابتكار فيروس وهمي ونشره في أنحاء العالم.

وكشفت الشركة المطورة للعبة أن القرار بسحب اللعبة، يأتي في الوقت الذي تحارب البلاد وباء حقيقيا، بحسب ما نشرته مجلة "ذا فيرج".

وأضافت الشركة أن المستخدمين المقيمين في الصين لم يتمكنوا من تنزيل "بليغ إنك"، اليوم الجمعة، بعدما أمرت هيئة مراقبة الإنترنت بإزالة محتواها "غير القانوني".

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح إن كان القرار مرتبطا بتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول.

وتابعت الشركة "لدينا قدر كبير من الاحترام للاعبينا الصينيين وشعرنا بحزن عميق لمعرفة أنهم لم يعودوا قادرين على ممارسة لعبة (بليغ إنك)".

ولفت الشركة التي تتخذ من بريطاينا مقرا لها، أنها تحاول التواصل مع إدارة الهيئة؛ "لفهم مخاوفها والعمل معها على إيجاد حل مناسب".