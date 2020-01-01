أول شحنة من المساعدات الصينية تصل ايران لمكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز

اعلن السفير الصيني بطهران، تشانغ هوا ءوصول اول شحنة من المساعدات الصينية الى ايران تتضمن 20 ألف من المعدات الطبية لتشخيص فيروس كورونا.

وكتب السفير الصيني على صفحته الشخصية في موقع تويتر اليوم الجمعة، قبل وصول شحنة المساعدات من بلاده: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن أول شحنة صينية ستصل إلى إيران وسيتم إرسال المزيد من المساعدات، إيران يجب ان تكون قوية.

وكان السفير الإيراني في بكين، محمد كشاورز زادة، أن أول شحنة من المساعدات الصينية لمواجهة فيروس كورونا توجهت مساء أمس الخميس الى إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قد اعلن ايضا أمس الخميس ان اول شحنة من المساعدات التي قدمتها الحكومة الصينية والصليب ااحمر في هذا البلد ستصل الى ايران يوم الجمعة على متن رحلة جوية خاصة لشركة ماهان وتتضمن نحو 20 الف عدة طبية لتشخيص كورونا وبعض المستلزمات الاخرى.