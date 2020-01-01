بطلب بريطاني .. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول إدلب

جهينة نيوز

أكد مارك بيكستن، مندوب بلجيكا لدى الأمم المتحدة، والتي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، أن المجلس سيعقد اليوم الجمعة جلسة طارئة لبحث التصعيد الأخير في إدلب السورية.

وقال بيكستن للصحفيين، إن "مجلس الأمن سيبحث التصعيد في إدلب بطلب من بريطانيا".

وأضاف أن الجلسة ستعقد عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي .

وأعرب بيكستن عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في إدلب، داعيا جميع الأطراف لضبط النفس ووقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد أن قتل و جرح عشرات الجنود الاتراك في ضربة جوية سورية على مواقع الارهابيين في إدلب مساء أمس الخميس.