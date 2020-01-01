الرئاسة التركية: اردوغان سيبلغ ترامب بان الدعم الامريكي الشفوي لا يكفي

جهينة نيوز:

قالت الرئاسة التركية إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سيبلغ ترامب بان الدعم الشفوي غير كافي و بانه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر الجيش السوري أصبحوا أهدافا وسيتم ضربهم.

وأضافت أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا اثر ضربات جوية سورية في إدلب، وفقا لما نشره حساب التلفزيون التركي على تويتر.

وقالت إن الرئيس اردوغان سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما "فعليا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي آخر مستجدات الوضع في إدلب السورية .

وأكد بيسكوف أنه كان يتوجب على الجيش التركي من خلال نقاطه في سوريا، السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم يتمكن من النجاح في هذه المهمة.

كما أكد بيسكوف: "تم خلال المناقشات الإشارة إلى أنه جرى إنشاء نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب بناء على طلب من الجانب الروسي وبالتنسيق معه، ومن ضمن واجباتها [نقاط المراقبة] السيطرة على أنشطة المسلحين ومنع نشاطاتهم الإرهابية وتصرفاتهم العدائية تجاه المنشآت العسكرية الروسية، لم يتمكن الشركاء الأتراك من تنفيذ هذه الالتزامات، وذلك لأن عددا كبيرا من المسلحين خارج سيطرتهم".

وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك اثر غارة سورية بمحافظة إدلب ، أمس الخميس، إلى 33 قتيلا, فيما ذكرت مصادر الارهابيين ان عدد القتلى يفوق الـ 50 قتيل و عشرات الجرحى.

المصدر: وكالات