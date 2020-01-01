أمريكا تؤيد حليفتها تركيا في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تأييد الولايات المتحدة لتركيا في سورية.

وأخبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وكالة إعلام "سبوتنيك" ان الولايات المتحدة قلقة إزاء الضربات الموجهة للعسكريين الأتراك في إدلب وتعبر عن تأييدها لحليفها ضمن حلف شمال الأطلسي.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تؤيد "حليفها" وتدعو إلى وقف فوري "لهجمات سورية وروسيا والقوات التي تدعمها إيران".

وأشار إلى "أننا نبحث كيف نؤيد تركيا في هذه الأزمة على أفضل نحو".

ومن الجدير ذكره أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح أن تركيا لم تتمكن من تنفيذ كافة التزاماتها لحل قضية إدلب. فمثلا، لم تتمكن تركيا من الفصل بين المعارضة المسلحة المستعدة للحوار مع الحكومة السورية وبين الإرهابيين.