عدوان تركي على خطوط التوتر يُخرج محطة تل تمر بريف الحسكة من الخدمة

جهينة نيوز:

خرجت محطة كهرباء تل تمر في ريف الحسكة الغربي من الخدمة اليوم جراء عدوان تركي جديد على خط توتر (66 ك ف) المغذي لها في منطقة أم الكيف ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة تل تمر.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أنها “المرة الثالثة التي يقدم فيها النظام التركي على الاعتداء على الخط المغذي لمحطة بلدة تل تمر ما يؤدي إلى فصل التيار عن البلدة والتجمعات السكانية” لافتاً إلى صعوبة عمليات الإصلاح ولا سيما أن المنطقة التي طالها الاعتداء متاخمة لمواقع انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وأصيب ثلاثة عمال أول أمس من الشركة العامة لكهرباء الحسكة خلال قيامهم بأعمال الصيانة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها قوات الاحتلال التركي في محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.