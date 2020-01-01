فرقاطتان روسيتان مزودتان بصواريخ كاليبر تتوجهان نحو الساحل السوري

الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 16:48 | سياسة, عالمي

فرقاطتان روسيتان مزودتان بصواريخ كاليبر تتوجهان نحو الساحل السوري

جهينة نيوز:

أعلن ممثل أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف اليوم توجه فرقاطتين تحملان صواريخ كاليبر من أسطول البحر الأسود إلى الساحل السوري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روليف قوله: “إن الفرقاطتين التابعتين لأسطول البحر الأسود الأدميرال ماكاروف والأدميرال غريغوروفيتش المزودتين بصواريخ كروز من طراز كاليبر عبرتا مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقهما نحو البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح روليف أن هاتين الفرقاطتين سترابطان في البحر المتوسط لتكونا جزءا من قوات المجموعة البحرية الروسية الدائمة هناك مبينا أن الفرقاطتين قامتا خلال عملية توجههما من البحر الأسود إلى المتوسط بإجراء مجموعة من التدريبات القتالية البحرية في نطاقات تدريب الأسطول بالبحر الأسود.

يذكر أن الفرقاطتين الادميرال إيسن والأدميرال غريغوروفيتش إضافة إلى غواصات من المجموعة العملياتية الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط شاركت بقصف الإرهابيين في سورية بصواريخ كاليبر مرات عدة.


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