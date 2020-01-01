الجيش يحرر 5 قرى جديدة في ريف حماة ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة

الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 16:46 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يحرر 5 قرى جديدة في ريف حماة ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة

جهينة نيوز:

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها في محاربة التنظيمات الإرهابية في القرى الواقعة بين ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي وحررت 5 قرى جديدة بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين أغلبهم من المرتزقة الأجانب.

وتمكنت اليوم وحدات من الجيش وبعد أقل من 24 ساعة على تحرير جبل شحشبو الاستراتيجي و7 قرى خلال عمليات مكثفة وتمهيد ناري من سلاحي المدفعية والصواريخ من تحرير قرى المنصورة والزيارة وخربة الناقوس وتل واصل وزيزون جديدة في ريف حماة الشمالي الغربي وأقصى ريف إدلب الجنوبي.

و أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع محصنة وآليات وأسلحة لهم بينما واصلت وحدات من الجيش ملاحقة فلولهم باتجاه بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وحررت وحدات من الجيش أمس قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة وجبل شحشبو الاستراتيجي في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها


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