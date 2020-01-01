تولين البكري: أجزاء باب الحارة السابقة كانت تحتوي على المبالغة وتهميش للمرأة السورية

جهينة_ عبدالهادي الدعاس:

بينت الفنانة تولين البكري أثناء تواجدها في مؤتمر صحفي للإعلان عن الجزء الحادي عشر لمسلسل باب الحارة، أنها كانت بعيدة كل البعد عن المشاركة بأجزائه السابقة لما يحتويه من مبالغة وتهميش للمرأة السورية، وأنها من الممكن أن تعتذر عن الأجزاء القادمة أذا رأت أنها لا تحتوي على المصداقية، مشيرة إلى أن مشاركتها في الجزء العاشر مع الشركة المنتجة قبنض ومخرجه محمد زهير رجب لأنها رأت أن المرأة كانت متواجدة بقوة، منوهة الى أن للمرأة السورية منذُ القدم دور فعال وحقيقي.

كما تحدثت البكري بأنها واحدة من مؤسسي البيئة الشامية وأنها لا تجسد أي شخصية شامية إلا عندما تكون متقنة وحقيقية، لكونها ابنة منطقة الصالحية المشهورة في دمشق.

وشكرت البكري في الختام شركة قبنض لكونها واحدة من الشركات التي بقيت في ظل ما تعرضت لهُ سورية خلال السنوات الماضية تنتج الأعمال السورية من أجل الحفاظ على ألق الدراما السورية، ولكونها لم تذهب إلى دول الخارج مثل بعض الشركات الأخرى من أجل تحقيق المكاسب المادية فقط.

يُشار إلى أن البكري تصور حالياً إلى جانب الممثل غسان مسعود مسلسل "مقابلة مع آدم" للمخرج فادي سليم بشخصية الدكتورة ريتا، بالإضافة لأنها تستعد لتصوير الجزء الحادي عشر من مسلسل باب الحارة والذي من المتوقع أن ينطلق تصويره خلال الأيام القادمة.