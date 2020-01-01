إسرائيل تقدم التعازي لتركيا بمقتل جنودها في إدلب

جهينة نيوز:
قدمت سفارةالعدو الاسرائيلي في تركياالتعازي لتركيا بمقتل الجنود الأتراك إثر قصف جوي سوري روسي أمس الخميس بجبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك في تصريح لموقع السفارة على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرةً أن"سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم". وكانت وزارة خارجية أذربيجانقدمت في وقت سابق التعازي لأنقرة
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.