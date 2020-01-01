إسرائيل تقدم التعازي لتركيا بمقتل جنودها في إدلب

جهينة نيوز:

قدمت ​سفارة​العدو الاسرائيلي ​في ​تركيا​التعازي لتركيا بمقتل الجنود الأتراك إثر قصف جوي سوري روسي أمس الخميس بجبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك في تصريح لموقع السفارة على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرةً أن​​​​​​"سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم". وكانت ​وزارة خارجية​ ​أذربيجان​قدمت في وقت سابق التعازي لأنقرة

وأعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم ل​موسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.