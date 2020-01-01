الناتو يؤكد على وجوب "خفض التوتر" في إدلب

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحلف الناتو ​ينس ستولتنبرغ​، بعد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء بالحلف بشأن إدلب، أن "الحلف مستمر في دعم ​تركيا​من خلال إجراءات من بينها تعزيز دفاعاتها الجوية"، مؤكداً على وجوب "خفض التوتر في إدلب ونعبر عن دعمنا لتركيا، مطالباً بالعودة إلى اتفاق 2018 لوقف ​إطلاق النار​ في ​سوريا​.

وفي ​مؤتمر​ صحفي، طالب الأمين العام للنيتو ​"الدولة السورية​ بوقف الهجمات الجوية والانخراط في الجهود الأممية وخفض التصعيد"، وشدد على "مطالبة ​روسيا​ بوقف ​العنف​والعمل على التوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا".

ودعا خلال مؤتمره "روسيا وسوريا إلى وقف الهجوم على إدلب واحترام القانون الدولي"، مؤكداً أن "أعضاء الحلف يبحثون تقديم مزيد الدعم لتركيا".