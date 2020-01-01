الناتو يؤكد على وجوب "خفض التوتر" في إدلب

جهينة نيوز:
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء بالحلف بشأن إدلب، أن "الحلف مستمر في دعم تركيامن خلال إجراءات من بينها تعزيز دفاعاتها الجوية"، مؤكداً على وجوب "خفض التوتر في إدلب ونعبر عن دعمنا لتركيا، مطالباً بالعودة إلى اتفاق 2018 لوقف إطلاق النار في سوريا.
وفي مؤتمر صحفي، طالب الأمين العام للنيتو "الدولة السورية بوقف الهجمات الجوية والانخراط في الجهود الأممية وخفض التصعيد"، وشدد على "مطالبة روسيا بوقف العنفوالعمل على التوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا".
ودعا خلال مؤتمره "روسيا وسوريا إلى وقف الهجوم على إدلب واحترام القانون الدولي"، مؤكداً أن "أعضاء الحلف يبحثون تقديم مزيد الدعم لتركيا".