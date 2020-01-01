الزيت عبر "الذكية" بسعر ٨٠٠ ليرة لليتر الواحد وزيادة في كميات السكر والشاي

جهينة نيوز:

نتيجة الجولات الميدانية الى عدد من صالات ومنافذ البيع للمؤسسة السورية للتجارة في عدد من محافظات القطر ولقاءات المواطنين ورغبتهم في بيع انواع عديدة من السلع الغذائية عبر البطاقة الالكترونية وزيادة كميات اسكر والشاي اكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه اعتبارا من صباح الاحد القادم ١/٣/٢٠٢٠ ستبدأ السورية للتجارة ببيع مادة زيت القلي عباد الشمس عبر البطاقة الالكترونية /الذكية/ بمعدل اربعة ليترات كحد اقصى للعائلة وبسعر ٨٠٠ ثمانمائة ليرة سورية لليتر الواحد

كما تمت ايضا زيادة كميات السكر والشاي للعائلة التي يزيد عدد افرادها عن اربعة اشخاص التي يتم بيعها عبر البطاقة الالكترونية.

وقالت الوزارة في تعميم لها اليوم بان صالات السورية للتجارة ستقوم ببيع ليتر واحد من الزيت القلي للعائلة المؤلفة من شخص او شخصين وليترين للعائلة المؤلفة من ثلاثة او اربعة اشخاص وثلاثة ليترات من الزيت للعائلة المؤلفة من خمسة او ستة اشخاص واربعة ليترات للعائلة التي يتألف عدد افرادها من سبعة اشخاص وأكثر.

وبينت الوزارة انه تم زيادة مخصصات السكر للعائلة المكونة من خمسة او ستة اشخاص الى خمسة كيلو غرامات والى ستة كيلو غرامات للعائلة المكونة من سبعة اشخاص واكثر.

كما زادت ايضا مخصصات العائلة من الشاي الى ١٢٠٠ غرام للعائلة المكونة من خمسة او ستة اشخاص والى١٤٠٠ غرام للعائلة المكونة من سبعة اشخاص واكثر.