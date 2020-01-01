الاتحاد الأوروبي: هناك خطر الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب

جهينة نيوز:

قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن التوتر في منطقة إدلب قد يتصاعد إلى صراع دولي كبير، مضيفا أن التكتل سيدرس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية.

وكتب بوريل على "تويتر" يقول "التصاعد المستمر حول إدلب يجب أن يتوقف على الفور. هناك خطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دولية مفتوحة؛ وهذا يتسبب كذلك في معاناة إنسانية غير محتملة ويعرض المدنيين للخطر".

وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على وجه السرعة ويعبر عن أسفه لجميع الخسائر في الأرواح. يدرس الاتحاد الأوروبي كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. نحن على اتصال مع كافة الأطراف المعنية".

​وأعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، في وقت سابق، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.