أرسنال يخرج من الدوري الأوروبي بكرة القدم وإنتر ميلان يضمن التأهل

جهينة نيوز:

حقق أولمبياكوس اليوناني مفاجأة مدوية بإقصاء آرسنال الإنكليزي من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ32 بينما أمن انتر ميلان الايطالي تأهله لدور الـ16 بعد فوزه على لودوغوريتس رازغراد البلغاري بهدفين لهدف.

سجل هدفي أولمبياكوس بابي سيسيه ويوسف العربي في الدقيقتين 53 و119 بينما أحرز هدف آرسنال الغابوني أوباميانج في الدقيقة 113.

وفي المباراة الأخرى تغلب إنتر ميلان على ضيفه لودوجوريتس رازجراد بهدفين مقابل هدف وب 4-1 في مجموع المباراتين.

أحرز كاولي سوزا هدف لودوجوريتس الوحيد في الدقيقة 26 فيما سجل كريستيانو بيراجي وروميلو لوكاكو هدفي إنتر في الدقيقتين 32 و49 على الترتيب.