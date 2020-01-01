جهينة نيوز:

قال روبرت كوش نائب رئيس معهد "لارس شادي" الألماني بمؤتمر صحفي في برلين إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية هذا العام.

وقال كوش "في ألمانيا تم تسجيل 53 حالة منذ بداية هذا العام حتى يومنا هذا، بما في ذلك 16 حالة تم تسجيلها قبل بضعة أسابيع في بافاريا، ولا توجد حالات أخرى".

وأكد كوش أن المعهد لا يعرف أي حالات إصابة معقدة في ألمانيا، وقال إنه خلال اليوم زاد عدد المرضى 27 مريضا.

وحذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، يوم الأربعاء الماضي، من أن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وقال سبان: "أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للمرضى المسجلين لدينا حتى الآن، حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.