لافروف.. تركيا لم تنفذ التزاماتها باتفاق سوتشي ولسورية الحق بالقضاء على الإرهاب

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي صباح اليوم أنه لا يمكن تقديم أي تنازلات للإرهابيين في سوريا.

وقال لافروف : الجانب التركي لم يف بالتزاماته بموجب اتفاقات سوتشي وعليه تنفيذها، مشيرا الى لسورية كامل الحق بالقضاء على الإرهاب في أراضيها.

واضاف لافروف: نؤكد التزامنا بما اتفق عليه رئيسا روسيا وتركيا بشأن إدلب، بما في ذلك فصل "المعارضة" عن الإرهابيين، منوهاَ الى ان المشكلة تكمن في ترجمة الاتفاق حول إدلب على أرض الواقع

وتابع لافروف: نقدم تعازينا "بمقتل الجنود الأتراك" ومستعدون لمواصلة التنسيق مع تركيا، لافتاً إلى أن البند الخامس من ميثاق الناتو لا ينسحب على التطورات في سوريا.