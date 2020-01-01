اتصال هاتفي بين بوتين واردوغان بناء على طلب الأخير

الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 12:51 | سياسة, عالمي

اتصال هاتفي بين بوتين واردوغان بناء على طلب الأخير

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا