إصابة 4 من نواب مجلس الشورى الايراني بـ'كورونا'

جهينة نيوز:

اكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي محمد علي وكيلي اصابة اربعة من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي بفيروس "كورونا" المستجد.

واكد وكيلي خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اصابة اربعة اعضاء من نواب مجلس الشوى الاسلامي بفيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في متن التغريدة : وفقا لاجراءات اختبار وفحص كورونا الذي اجري على ثلاثين عضوا من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي فقد تأكد اصابة اربعة من اعضاء المجلس بالمرض.

ويضم مجلس الشورى الاسلامي 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بالفيروس.

كما أعلن في وقت سابق عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اضافة الى إيرج حريرجي نائب وزير الصحة، بفيروس كورونا الجديد.