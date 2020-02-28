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mahran abu fakher <mahransana6@gmail.com>

الجمعة 28/02/20 12:17 م

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أمين عام الأمم المتحدة قلق جراء التصعيد في إدلب

جهينة نيوز

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سورية.

وقال المتحدث: "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سورية".

وأضاف المتحدث: "الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في إدلب وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة".

وقُتِلَ مساء اليوم الخميس، 33 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، بحسب حاكم محافظة هطاي التركية.

في السياق، قالت الرئاسة التركية إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".

وبدأ الجيش السوري عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.