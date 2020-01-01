وزير دفاع الاحتلال التركي يتولى قيادة عملية عسكرية في إدلب

الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 11:11 | سياسة, عالمي

وزير دفاع الاحتلال التركي يتولى قيادة عملية عسكرية في إدلب

جهينة نيوز:

أفادت وكالة أنباء بوصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى مركز قيادة في محافظة هاتاي التركية.

ووصل وزير الدفاع التركي إلى مركز القيادة القريب من الحدود التركية السورية ليتولى قيادة عملية الجيش التركي في إدلب وفقا لإفادة وكالة أنباء الأناضول.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مقتل 33 عسكريا في غارة الطيران العسكري السوري في إدلب. ثم أعلنت تركيا بدء عمليات قصف مواقع القوات الحكومية السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التركية الروسية حول إدلب لم تحقق النتيجة المُرضية بعد وأن أنقرة مستعدة لبدء عملية عسكرية في هذه المنطقة.


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