تركيا: لن نوقف المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا بعد الآن

جهينة نيوز:

أكد مسؤول تركي كبير لوكالة فرانس برس أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا"، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.

وتأتي التصريحات التركية حول فتح الحدود مع أوروبا بعد استهداف سلاح الجو السوري والروسي يوم أمس لرتل تركي في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب كان برفقة الإرهابيين ما أدى لمقتل وجرح أكثر من 100 جندي من جنود الاحتلال التركي