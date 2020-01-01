بعد استهداف رتل تركي في ادلب .. مسؤول تركي: لن نمنع اللاجئين السوريين من دخول أوروبا

جهينة نيوز:

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن سلطات بلاده اتخذت قرارها بعدم توقيف اللاجئين السوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر أو البر.

وذكر المسؤول، أنه تم تكليف رجال الشرطة وعناصر المعابر الحدودية بألا يعيقوا اللاجئين من سوريا، عند محاولتهم التسلل إلى دول أوروبا المجاورة لتركيا.

وفي أوقات سابقة، هدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب أمام اللاجئين الراغبين بالانتقال في أوروبا.

و يأتي القرار التركي عقب مقتل عشرات الجنود الاتراك في محافظة ادلب اثر استهداف رتل لقوات الاحتلال التركي من قبل طائرة سورية, و يعتقد ان القرار التركي هدفه الضغط على آوروبا لتقديم دعم للاحتلال التركي في ادلب