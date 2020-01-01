أبراج الجمعة 28 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 28 شباط: شخص عاطفي شجاع وصاحب إرادة.. لديه قصة عذاب ونشوة وذو طابع ملحمي وعلى استعداد مواجهة مكنونات صدرك.. النأي بالنفس والانسحاب أمران حيويان دائماً في شخصيته.. جذاب وصاحب فكر رائع يقوده لتصبح محلل نفسي أو طبيب.

هذا العام يحمل لك تراجعاً في بعض المشاريع وقلق في قرارات العمل وللبعض اكتشاف أسرار مخبأة وللبعض إرث بعض طول انتظار وللبعض الآخر زواج.

الحمل:

اليوم للمال، لذلك انتبه من إقحامك بالصفقات المشبوهة أو التشكيك في كفاءتك.. اعتمد الهدوء وتجنب الصرف العشوائي.. أنت اليوم بحاجة للحماية.. تحرك ضمن حدودك ولاتتردد بالإفصاح عن مشاعرك واختار الوقت المناسب لتلقي الهدايا وسماع الأمور المالية.

الثور:

وصل القمر إلى برجك.. لذلك جرّب أن تفاوض اليوم كي تكون مسيطراً.. حلمك اليوم حقيقة.. علاقاتك جيدة والقوة والطاقة لك.

الجوزاء:

اليوم تأخير وتأجيل ومسألة طارئة.. انتبه من توريط نفسك.. وقد تخيب آمالك أو يحدث التباس في المحيط.. اليوم راقب أفكارك قبل النوم وغداً من الصباح تتخطى العرقلة وتتنفس الصعداء.

السرطان:

حظ جيد ويزداد حماسك. الظرف مناسب جداً وأجواء حميمة مع الأصدقاء.. يوم اجتماعي بامتياز.

الأسد:

تركيزك على العمل والمعطيات لمصلحتك.. جو ظاغط بسبب كثرة الواجبات بالتزامن مع استقبال وتوديع وتسمع سراً يزعجك.. جرّب التحالف مع الأقوياء وحدد أولوياتك بما أنّ الأضواء مسلّطة على قدراتك وانتبه من وعد كاذب.

العذراء:

تتهيأ لنجاحات ولا مانع من تقديم تضحية.. يوم فيه مال وقضايا قانونية يتلمس البعض الحكمة في تصرفاتك وتكسر الحواجز المهينة استقبال وتوديع لاتهمل مشاريعك اليوم.

الميزان:

نهار جيد ومحظوظ اليوم واحتمال الاهتمام بمسألة طارئة.. ابتعد عن الذكريات وهناك فرصة لإتمام أي شيء.. اليوم فواتير واستحقاقات وأموال.

العقرب:

توتر ومزاج غير جيد. انتبه من مواجهة معاكسة وجرب العمل وراء الكواليس لتجنب السلبية الموجودة هذه الفترة.. لطّف الأجواء وحاول التعامل مع الشركاء في المهنة أو العاطفة.. هناك عصبية أو مخالفة قانونية.. جرّب أن تخفف من التنقل اليوم.

القوس:

نهار متعب.. ومع ذلك يوم مناسب للتنقل من حال إلى آخر.. جرّب طلب المساعدة من الأصدقاء وحافظ على هدوءك وانتبه ممّن يسرقون طاقتك.. بسبب تراكم العمل اليوم قد تكون في مكان وتصبح في آخر.. انتبه لصحتك.

الجدي:

اهتمام بمتطلبات الأحبة مناسب للجلسات وأمور تقربك من أهلك الحظ لايتخلّى عنك ولا تفرض علاقاتك العاطفية اليوم.. بإمكانك تبرير التوتر هذه الفترة.. حظ وتقرب من الأحبة ونهار جيد.

الدلو:

تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالأمور العملية.. عزّز طاقتك وابتعد عن الأفكار السوداء.. اليوم تشعر بالسعادة فباشر بحيوية.. يوم فيه أعطال وتصليحات وربما خبر غير جيد عن شخص قريب.

الحوت:

يوم للتنقل الهدايا والأخبار الجميلة.. نشيط وتعبر عن الود والمحبة.. اجعل أمورك مدروسة حتى لاتصطدم بأحد.. أي مقابلة ناجحة.