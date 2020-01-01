القبض على أفراد عصابة تقوم بترويج عملات أجنبية مزيفة في درعا

جهينة نيوز:

ألقت الجهات المختصة في درعا القبض على شخصين يقومان بتصريف العملات الأجنبية المزورة وأحد شركائهما في بلدة معربا بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه بالتحقيق مع الشخصين من قبل فرع الأمن الجنائي في درعا اعترفا بقيامهما بإحضار عدة مبالغ مالية مزورة وتوزيعها على عدة أشخاص من أجل تصريفها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على اعترافات المقبوض عليهما تم إلقاء القبض على أحد شركائهما في بلدة معربا بريف دمشق وبتحري منزله عثر فيه على مبالغ مالية مزورة بالدولار الأمريكي وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع المقبوض عليهما وأشخاص آخرين متوارين بتصريف العملات المزورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي ومازال البحث مستمراً عن باقي المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص