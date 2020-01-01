الجيش الليبي يعلن مقتل 7 جنود أتراك

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل، في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة، مساء أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة.

وأكد المصدر نفسه لوسائل اعلام سعودية وجود ضباط أتراك لحظة تعرض الغرفة إلى القصف، خاصة أن العسكريين الأتراك هم المسؤولون على تسيير الطائرات التركية من طراز "بيرقدار".