شاهد مرتزقة الاحتلال التركي يجندون اطفال لاطلاق مدفع على صحفي سوري

جهينة نيوز:

لا اخلاق و لا قيم لدى التنظيمات الارهابية التي يرعاها الاحتلال التركي في محافظة ادلب, و قد وصلت درجات الانحطاط الى استقدام الاطفال الى مرابض مدفعية الارهابيين و تعليمهم شد حبل المدفع و اطلاق النار.

و اكثر من ذلك يظهر في المشاهد التي نشرتها تنسيقيات الارهابيين هي تعليم الطفل بأن المستهدف هو مراسل التلفزيون العربي السوري شادي حلوة, اي محاولة تنشأة جيل لا يحترم حرية الاعلام.

هذا و يعتقد ان الارهابيين يخدعون الاطفال و يستقدمونهم الى مناطق القتال و مرابض المدفعية حتى يقتلوا لحظة استهداف هذه المواقع و يتم نقل جثامينهم الى مواقع اخرى لاستثمارها اعلامياً.