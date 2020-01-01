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الأتراك يحتجون أمام مشفى الريحانة جراء مقتل وجرح حوالى 100 جندي تركي بريف ادلب
الجمعة, 28 شباط 2020 الساعة 00:38 |
سياسة
,
عالمي
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