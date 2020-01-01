بالفيديو هكذا بدأ قصف الرتل التركي في إدلب

جهينة نيوز:

تناقلت تنسيقيات الارهابيين المشاهد الاولى لبدأ استهداف الرتل العسكري التركي في منطقة جبل الزاوية في ادلب.

و افادت مصادر اهلية عن سقوط اكثر من 65 بين قتيل و جريح في صفوف قوات الاحتلال التركي فيما ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان الضربة اسفرت عن 30 قتيل و عشرات الجرحى.

و في سياق متصل افاد ناشطون عن تجمع عشرات سيارات الإسعاف التركية عند معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية.

و في اول رد فعل على الضربة الجوية السورية نقلت وسائل اعلام تركيا عن مسؤول تركي قوله ان بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا.

فيما ذكرت وسائل الاعلام التركية الرسمية ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف الناتو بعد التطورات الاخيرة في ريف ادلب