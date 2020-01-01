تركيا تستعين بالناتو و تفتح الحدود مع آوروبا بعد سقوط عشرات القتلى و الجرحى الاتراك في ادلب

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر محلية في محافظة إدلب أن طيران الجيش العربي السوري دمر رتلاً ضخما لقوات الاحتلال التركي بعد دخوله الاراضي السورية و أوقعت في صفوفهم عشرات القتلى و الجرحى.

و ذكرت المصادر ان اكثر من 65 ما بين قتيل و جريح من جيش الاحتلال التركي تم رصد نقلهم من موقع الضربة الجوية.

و في سياق متصل افاد ناشطون عن تجمع عشرات سيارات الإسعاف التركية عند معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية.

و في اول رد فعل على الضربة الجوية السورية نقلت وسائل اعلام تركيا عن مسؤول تركي قوله ان بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا.

فيما ذكرت وسائل الاعلام التركية الرسمية ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو يجري اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف الناتو بعد التطورات الاخيرة في ريف ادلب .