"صفعة مزدوجة" للجيش التركي بسوريا وليبيا.. والقتلى بالعشرات

جهينة نيوز:

تعرض العدو التركي إلى ضربات مزدوجة في كل من إدلب السورية والعاصمة الليبية طرابلس، قتل خلالها عشرات الجنود، حسبما كشفت مصادر مختلفة مساء الخميس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 34 جنديا تركيا قتلوا على مدار يوم الخميس في إدلب، بغارات جوية، دون الكشف عن الجهة التي نفذت هذه الهجمات ، فيما ذكرت تنسيقيات المسلحين أن أكثر من 65 قتيل وجريح من الأتراك والعدد مرجح للزيادة جراء غارة جوية سورية روسية لرتل تركي.

و قالت تنسيقيات المسلحين أن المئات من الأتراك ينتظرون وصول الجنود الذين تعرضوا للقصف المباشر في إدلب وحالة من الاحتقان والغضب تعم تركيا بكاملها.

وأضاف المرصد أنه "علم أن الغارات الجوية التي جرت خلال الخميس في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين من جراء تلك الغارات".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تقدما جديدا للجيش السوري مساء الخميس، حيث تمكن من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وبذلك يقترب من مدينة جسر الشغور بمسافة 17 كيلومترا.

وفي السياق ذاته، كشف مصدران أمنيان تركيان لـ"رويترز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يترأس اجتماعا أمنيا طارئا" بشأن التطورات في إدلب.

ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام ليبية إن هجوما للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لقوات تركية في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل جنود أتراك