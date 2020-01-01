فيديو يظهر جنود اتراك أثناء محاولة اسقاط طائرة روسية عبر صاروخ محمول على الكتف بريف إدلب

الخميس, 27 شباط 2020 الساعة 23:05 | سياسة, عالمي


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