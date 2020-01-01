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فيديو يظهر لحظة اختباء جنود الاحتلال التركي برفقة المسلحين أثناء تعرضهم لغارات جوية بريف ادلب
الخميس, 27 شباط 2020 الساعة 23:00 |
سياسة
,
محلي
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