شاهد.. إستنفار كبير لعائلات قتلى وجرحى جنود الإحتلال التركي أمام مشفى الريحانة الذي تم نقلهم إليه من جبهة إدلب

الخميس, 27 شباط 2020 الساعة 22:45 | سياسة, عالمي


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