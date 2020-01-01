مصدر عسكري: الإرهابيون في إدلب يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية

الخميس, 27 شباط 2020 الساعة 22:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري: الإرهابيون في إدلب يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية

جهينة نيوز:

أكد مصدر عسكري أن الإرهابيين في إدلب وبدعم تركي مباشر يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية وذلك خلال العمليات التي تنفذها ضدهم على محور سراقب.

وذكر المصدر أن “الإرهابيين يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية وبدعم تركي لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية في الوقت الذي يقدم فيه النظام التركي دعما للإرهابيين بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف في المعارك الدائرة على محور سراقب”.

وتخوض وحدات الجيش اشتباكات عنيفة ضد إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وبالتوازي مع تنفيذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق والمزارع غرب مدينة سراقب ما أدى إلى تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.


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