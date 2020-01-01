‫ما الفرق بين الشاي الطبي والعادي؟

جهينة نيوز:

يوجد نوعان مختلفان من الشاي، أحدهما ‫يندرج ضمن المواد الغذائية، في حين يندرج الآخر ضمن العقاقير الطبية. ‫فما الفرق بينهما؟

ونعني هنا بالشاي أي مشروب يحضر من الأعشاب، مثل شاي البابونح وشاي الميرمية، وليس فقط الشاي الأخضر أو الشاي الأسود.

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الصيدلانية الألمانية أورزولا زيلربيرج أن ‫الفرق بين النوعين يتمثل في اختلاف نوعية النباتات المستخدمة في إنتاج ‫الشاي، مشيرة إلى أن متطلبات الشاي الطبي أعلى بكثير من متطلبات الشاي ‫العادي، حيث لا يتعلق الأمر هنا بمحتوى المواد الفعالة فحسب، بل بمدى ‫جودته ونقائه وخلوّه من الشوائب أيضا.

‫وتضرب زيلربيرج مثالا على ذلك بشاي البابونج، موضحة أن شاي البابونج ‫الذي يندرج ضمن المواد الغذائية، عادة ما يتكون من الأوراق والسيقان، ‫أما شاي البابونج الذي يندرج ضمن العقاقير الطبية فإنه لا يحتوي إلا ‫على الزهور، وبالتالي فإن محتواه من الزيوت الطيّارة والمواد الفعالة ‫الأخرى يكون أعلى.

‫وأضافت زيلربيرج أن الشاي الطبي له استخدامات عدة، منها تخفيف التقلصات ‫في المعدة والأمعاء والمرارة والقنوات الصفراوية، وتثبيط الالتهابات.

وأشارت إلى أنه بشكل عام يمتاز الشاي بأنه قليل السعرات ‫الحرارية، وأن مجرد طقوس تحضير ‫وشرب الشاي تساعد على الشعور بالاسترخاء النفسي.

المصدر: الوكالة الالمانية للانباء