‫الضوء الأزرق يؤذي العين.. وهذه مخاطره

جهينة نيوز:

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف ‫الذكية والحواسيب اللوحية على صحة العين.

‫وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة ‫الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف بـ”التنكس البقعي المرتبط بالسن”، ‫الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

‫كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات النوم لأنه ‫يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.

‫‫ولمواجهة هذه المخاطر، ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع ‫مراعاة استخدام “الوضع الليلي”، الذي تتيحه هذه الأجهزة لحماية العين. ‫ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.

المصدر: الوكالة الالمانية للانباء