السيطرة على 7 قرى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي وملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة

جهينة نيوز:

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي، وحررت قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

ونقلا عن وكالة سانا فان وحدات من الجيش وجهت رمايات تمهيدية بسلاحي المدفعية والصاروخية على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية على محور قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة بمنطقة الغاب أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

وأسفرت العملية العسكرية عن تحرير تلك القرى والقضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المنطقة.

وأشار الوكالة إلى أن هناك معلومات عن سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على جبل شحشبو الاستراتيجي بعد التقاء القوات المتقدمة من اتجاه كفرعويد مع القوات على الجانب الآخر.

وتنتشر في بعض قرى ريف حماة الشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة غالبيتها مرتزقة تسللوا عبر الحدود المشتركة بتسهيلات من نظام أردوغان