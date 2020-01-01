تأكيد أولى الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك وإستونيا

جهينة نيوز:

أكدت الدنمارك وإستونيا اليوم أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي ينتشر منذ كانون الأول 2019 وهو العامل المسبب للالتهاب الرئوي الحاد.

وذكرت هيئة الصحة الدنماركية أن فحص مواطن دنماركي عاد مؤخرا من منتجع تزلج في لومباردي في إيطاليا أظهر نتائج إيجابية بوجود فيروس كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز"؛ في الوقت نفسه، فإن نتائج الفحص سلبية لدى أفراد أسرته - الزوجة والأولاد.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس تشوجنيك: "نحن نأخذ هذا على محمل الجد وبدأنا بالفعل العمل للسيطرة على الوضع".

في الوقت الحالي، المريض في الحجر الصحي في منزله.

كما ذكرت وزارة الصحة الدنماركية أن خطر انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد لا يزال منخفضًا، لكنها أضافت أنه قد تظهر حالات إصابة جديدة.

كما تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إستونيا، حسبما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك لقناة "ERR" في 27 شباط.

الشخص المريض هو إيراني جاء إلى إستونيا من ريغا بالحافلة. وفقًا للوزير، يتم فحص جميع ركاب الحافلة. تم نقل المريض إلى مستشفى للأمراض المعدية في وضع معزول.

لم يحدد كييك عدد الأشخاص الذين كانوا يسافرون على متن الحافلة والذين اتصل بهم المريض؛ ونوه أنه لم يتم التخطيط لإقامة نظام للحجر الصحي في إستونيا.

وأشار الوزير إلى أنه يجب أن يقدم مجلس الصحة معلومات إضافية، في مؤتمر صحفي يعقد في غضون اليوم.