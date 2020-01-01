الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة إسطنبول 5 اذار ولقاء أردوغان

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة إلى إسطنبول في 5 آذار، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "حتى الآن ليس هناك خطط في الخامس من مارس لعقد هذا الاجتماع".

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة لإسطنبول في 5 آذار، أجاب بالنفي.

وأضاف بيسكوف، قائلا: "في الخامس من مارس، لدى الرئيس بوتين خطط عمل أخرى".

كما أكد بيسكوف أن هناك مشاورات وأعمال على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يناقشون في المقام الأول الوضع في إدلب.