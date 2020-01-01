لليوم الخامس.. النفط يتراجع إلى 52.83 دولاراً للبرميل

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار النفط ليوم خامس، اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وفي الساعة 07.41 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 60 سنتاً بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.83 دولاراً للبرميل، ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني 2019.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 48.18 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من كانون الثاني 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6 بالمئة، في حين فقد غرب تكساس 10.4 بالمئة، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ آب 2019.